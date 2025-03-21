Новини 21 березня: нові умови угоди про копалини зі США, найбагатший індієць заробляє на нафті з РФ

Про ЗАЕС. США можуть узяти на себе управління атомною електростанцією в Україні "без особливих проблем", якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення.

Про копалини. Адміністрація Трампа домагається нових умов для доступу США до критично важливих корисних копалин та енергетичних активів в Україні, розширюючи свої економічні вимоги до Києва в рамках просування мирної угоди з Росією.

Про найбагатшого індійця. Мукеш Амбані, статки якого оцінюються у 95 млрд дол, за рік отримав 724 млн євро на експорті в США пального, виготовленого з російської нафти.

Про "ПлейСіті". Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Про купівлю родовищ. Компанія колишнього зятя ексмера Києва Леоніда Черновецького та ексдепутата Київради В'ячеслава Супруненка придбала спеціальний дозвіл на видобування торфу у Львівській та Волинській областях.

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Село Ясногородка на Київщині відоме багатьом. У 2001 році тут заснували страусину ферму, яка перетворилася на величезний сімейний екопарк.