Колишній зять ексмера Києва купує родовища торфу

Компанія колишнього зятя ексмера Києва Леоніда Черновецького та ексдепутата Київради В'ячеслава Супруненка придбала спеціальний дозвіл на видобування торфу у Львівській та Волинській областях.

Про це пише Nadra.Info.

ТОВ "Укрторф" Супруненка придбало на вторинному ринку спецдозвіл №4589 на родовище "Стоянів" (ділянки 1-8, 10) площею 1 222 га із запасами 4,7 млн тонн торфу.

Первісним користувачем цього родовища був Стоянівський торфобрикетний завод Євгена Ворчилова (до лютого завод контролював Олег Гогенко).

Як пише видання, родовище "Стоянів" – четвертий торфовий актив в арсеналі Супруненка.

У жовтні 2023 року інша його компанія ТОВ "Агробіостандарт" отримала право викупити майновий комплекс прибуткового держпідприємства "Волиньторф".

Разом із приватизованим майном, "Агробіостандарт" оформив на себе і спецдозволи на видобування торфу у Волинській області (зараз контролює три родовища: "Сойне", "Вутишно", "Засвіття Ситнелюк").

У 2024 році Вʼячеслав Супруненко через компанію "Укрторф" спробував отримати спецдозвіл на родовище "Мак" у Рівненській області і переміг в аукціоні Держгеонадр. Але виявилося, що ділянка надр перетинається з обʼєктом природно-заповідного фонду, відтак спецдозвіл залишився невикупленим.

Нагадаємо:

Бізнесмен, колишній зять ексмера Черновецького, В'ячеслав Супруненко купив лізингову компанію "Калина-Автолізинг" у колишньої депутатки Київської міської ради Ганни Коваленко ("Європейська солідарність").