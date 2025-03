Найбагатший індієць заробив понад 700 мільйонів євро продаючи російську нафту США

Мукеш Амбані, статки якого оцінюються у 95 млрд дол, за рік отримав 724 млн євро на експорті в США пального, виготовленого з російської нафти.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), передає The Moscow Times.

Компанія Мукеша Reliance Industries у 2024 році уклала з "Роснефтью" 10-річний контракт на постачання нафти на суму 12-13 млрд дол на рік. Російська компанія зобов’язалася щодня постачати до 500 тис барелів – це близько половини всіх морських поставок "Роснефти" з російських портів.

За оцінками аналітиків, США витратили 2,8 млрд євро на імпорт пального з НПЗ в Індії та Туреччині. З цієї суми 1,3 млрд євро припало на продукцію, виготовлену з російської сировини. Частка заводів Reliance у Джамнагарі становила 2 млрд євро, з яких 724 млн євро – саме на паливо з російської нафти.

Росія отримала близько 750 млн євро податкових надходжень від такого експорту. Лише бензину було поставлено на 294 млн євро – цього достатньо, щоб "заправити майже кожен автомобіль у Флориді", зазначають аналітики CREA.

Нагадаємо:

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, обігнавши Об'єднані Арабські Емірати.

Імпорт російської нафти до Індії зріс у березні, майже повернувшись до звичайного рівня після тримісячного падіння.