В Україні створили держагентство у сферах азартних ігор та лотерей

Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук з посиланням на відповідне рішення уряду

Утворено держагентство "ПлейСіті" як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сферах організації та проведення азартних ігор та лотерейній.

Нагадаємо:

У лютому 2025 року Кабінет міністрів передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації.

Верховна Рада 4 грудня 2024 року ухвалила в цілому законопроєкт №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.