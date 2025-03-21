У США заявили, що "без проблем" візьмуть на себе управління українськими АЕС

США можуть узяти на себе управління атомною електростанцією в Україні "без особливих проблем", якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, пише Bloomberg.

"Ми залучимо висококласних американських ядерних експертів, які разом із місцевими фахівцями ухвалюватимуть зважені рішення", — сказав він. За його словами, США мають значний досвід у цій сфері.

Райт також зазначив, що поки не ведеться діалог про можливість придбання американськими компаніями таких об’єктів, як Запорізька АЕС — найбільша в Європі, яка перебуває під російською окупацією з початку війни.

Ідею допомогти в управлінні енергетичною інфраструктурою України запропонував президент США Дональд Трамп під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським у середу.

"Він сказав, що Сполучені Штати можуть значно допомогти в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному секторі", — заявила прессекретар Білого дому Каролін Левітт.

За її словами, "американська власність на ці об’єкти була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергосистеми".

Нагадаємо:

Адміністрація Трампа домагається нових умов для доступу США до критично важливих корисних копалин та енергетичних активів в Україні, розширюючи свої економічні вимоги до Києва в рамках просування мирної угоди з Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання власності Запорізької АЕС не обговорювали зі США, але без контролю України вона працювати не буде.