Новини 25 березня: план відновлення польотів над Україною, мільйони несплачених податків "Ябко" та Yabluka

Про що говорили сьогодні?

Про держбюджет: За два місяці 2025 року Україна витратила 336,6 млрд грн із загального фонду держбюджету на безпеку та оборону.

Про КРАІЛ: Процедура ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей розпочнеться 1 квітня.

Про Wizz Air: Угорська авіакомпанія Wizz Air готова повернутися в Україну і вже близька до угоди з відновлення комерційної діяльності з деякими українськими аеропортами.

Про план відновлення польотів в Україні: Один з найбільших лоукостерів світу Ryanair розробив п’ятирічний план щодо відновлення польотів в Україні, але аеропорти, до яких зверталася компанія із пропозицією угоди, ігнорують його.

Про "Ябко" та Yabluka: Державна податкова служба розкрила схему з ухилення від сплати ПДВ у двох відомих мереж електроніки.

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