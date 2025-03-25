Уряд ухвалив рішення ліквідувати КРАІЛ

Процедура ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей розпочнеться 1 квітня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінцифри.

Після завершення ліквідації функції КРАІЛ перейдуть до новоствореного державного агентства ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Діяльність агентства координуватиме Мінцифри.

У повідомленні зазначають, що ​​КРАІЛ була неефективна, тож ухвалив рішення створити державне агентство ПлейСіті для реформи сфери грального бізнесу.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

У лютому Кабінет міністрів передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації.