Wizz Air поділився деталями щодо відновлення авіасполучення в Україні

Угорська авіакомпанія Wizz Air готова повернутися в Україну і вже близька до угоди з відновлення комерційної діяльності з деякими українськими аеропортами.

Про це повідомив гендиректор компанії Йозеф Вараді під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання" від аналітичного центру We Build Ukraine.

Він зазначив, що лоукостер має "великі плани щодо України" і вважає, що потенціал країни в авіаперельотах величезний.

"Ми плануємо не просто літати до України, а й літати з України, відновлюючи операційні бази", – заявив Вараді.

За його словами, Wizz Air розробив план створення мережі з приблизно 100 маршрутів протягом перших шести місяців з дня відновлення операційної діяльності, що за планом забезпечить річний пасажиропотік у 5 мільйонів осіб.

"Ми вже готові. Ми ведемо активні переговори з вашими аеропортами у Львові та Києві й вже близькі до укладання комерційної угоди", - підсумував Вараді.

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Нагадаємо:

Один з найбільших лоукостерів світу Ryanair розробив п’ятирічний план щодо відновлення польотів в Україні, але аеропорти, до яких зверталася компанія із пропозицією угоди, ігнорують його.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ.

Заступник голови Офісу президента Віктор Микита в інтерв’ю Forbes пообіцяв зробити все можливе, аби запустити роботу аеропорту в Ужгороді, але фінальне рішення мають ухвалити військові.

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити польоти в Україну незабаром після оголошення будь-якого припинення вогню з Росією, відновивши близько 30 вхідних маршрутів протягом шести тижнів.