"Переоцінили реформаторську потужність": Гетманцев розкритикував Мінцифри за "ПлейСіті"

Очільник податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев розкритикував Міністерство цифрової трансформації за провал термінів запуску державного онлайн-моніторингу азартних ігор.

Про це він написав у себе у Telegram.

Гетманцев поскаржився, що тендер на розробку Державної системи онлайн моніторингу (ДСОМ) азартних ігор оголошений лише вчора 2 вересня.

"А це означає, що строк запуску системи — 30 вересня зірвано. Зірвано умисно. В угоду ігорщикам, зацікавленим працювати в тіні. Таким чином, попри всі наші зусилля, держава і армія продовжать недоотримувати мільярди під тихе схвальне тертя долонь ігровиків.

Переконаний, керівник органу Новіков, який до цього мав сумний досвід роботи в КРАІЛ, як і куруюче міністерство, мають понести за цей зрив політичну відповідальність", – написав нардеп.

ДСОМ – це всеосяжна ІТ-платформа контролю за ставками та виграшами в реальному часі.

Онлайн-моніторинг має зробити фінансові потоки грального бізнесу прозорими для держави. Регулятори бачитимуть рух кожної ставки і виплати, тож організатори азартних ігор більше не зможуть приховувати виторг і ухилятися від сплати податків.

За оцінками Мінцифри, без цього контролю Україна щороку втрачає до 10 млрд грн доходів через тіньовий ринок казино.

Гетманцев додатково розкритикував Мінцифри за відсутність волі зупинити "тіньовий сектор" у азартних іграх.

"Переоцінили ми реформаторську потужність Мінцифри та їх волю покласти край тіні в ігорці. Михайло (Федоров, – ЕП) з хлопцями вочевидь загралися в недешевий піар із зміною фоток в Дії, замість забезпечення прозорості ринку та протидії крадіям", – написав Гетманцев.

Нагадаємо:

КРАІЛ за 3 роки своєї роботи так і не зміг розробити Державну систему онлайн моніторингу азартних ігор.

14 лютого Кабмін офіційно поклав на Міністерство цифрової трансформації функції регулятора грального ринку. На базі міністерства створили Держагентство з питань азартних ігор "ПлейСіті", яке в березні 2025-го замінило КРАІЛ і перебрало на себе всі його завдання.