"Переоценили реформаторскую мощь": Гетманцев раскритиковал Минцифры за "ПлейСити"

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев раскритиковал Министерство цифровой трансформации за провал сроков запуска государственного онлайн-мониторинга азартных игр.

Об этом он написал у себя в Telegram.

Гетманцев пожаловался, что тендер на разработку Государственной системы онлайн мониторинга (ГСОМ) азартных игр объявлен только вчера 2 сентября.

"А это значит, что срок запуска системы - 30 сентября сорван. Сорвано умышленно. В угоду игорщикам, заинтересованным работать в тени. Таким образом, несмотря на все наши усилия, государство и армия продолжат недополучать миллиарды под тихое одобрительное трение ладоней игровиков.

Убежден, руководитель органа Новиков, который до этого имел печальный опыт работы в КРАИЛ, как и курирующее министерство, должны понести за этот срыв политическую ответственность", - написал нардеп.

ДСОМ - это всеобъемлющая ИТ-платформа контроля за ставками и выигрышами в реальном времени.

Онлайн-мониторинг должен сделать финансовые потоки игорного бизнеса прозрачными для государства. Регуляторы будут видеть движение каждой ставки и выплаты, поэтому организаторы азартных игр больше не смогут скрывать выручку и уклоняться от уплаты налогов.

По оценкам Минцифры, без этого контроля Украина ежегодно теряет до 10 млрд грн доходов из-за теневого рынка казино.

Гетманцев дополнительно раскритиковал Минцифры за отсутствие воли остановить "теневой сектор" в азартных играх.

"Переоценили мы реформаторскую мощь Минцифры и их волю положить конец тени в игорке. Михаил (Федоров, – ЭП) с ребятами явно заигрались в недешевый пиар со сменой фоток в Дії, вместо обеспечения прозрачности рынка и противодействия ворам", - написал Гетманцев.

Напомним:

КРАИЛ за 3 года своей работы так и не смог разработать Государственную систему онлайн мониторинга азартных игр.

14 февраля Кабмин официально возложил на Министерство цифровой трансформации функции регулятора игорного рынка. На базе министерства создали Госагентство по вопросам азартных игр "ПлейСити", которое в марте 2025-го заменило КРАИЛ и взяло на себя все его задачи.