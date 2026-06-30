"Нацкешбек": невикористані до кінця дня кошти повернуться до бюджету

Сьогодні останній день, коли можна використати вже накопичені кошти за програмою "Національний кешбек": невикористані до кінця дня кошти повернуться до державного бюджету.

Про це пише "Укрзалізниця".

"Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Часто на таких картках залишаються зовсім невеликі суми — 1, 3 чи 5 гривень", – говориться у повідомленні.

Про ці кошти часто забувають, але якщо тисячі українців об'єднають свої маленькі залишки, це перетвориться на потужну допомогу, зазначає УЗ.

У компанії зазначають, що кошти з карток "Національного кешбеку" можна переказати на підтримку проєкту "Залізна родина" для підтримки родин залізничників, які постраждали від війни.

Це можна зробити на офіційному сайті проєкту через Apple Pay та Google Pay.

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Нагадаємо:

31 травня 2026 року Кабінет міністрів України завершив дію програми кешбеку, який водії отримували за придбане пальне. Його запровадили у відповідь на паливну кризу через війну в Ірані.