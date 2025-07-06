Средства на поддержку кредитов для военных можно забрать у "Нацкешбека" - Гетманцев

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что финансирование рисков для банков по льготным кредитным лимитам можно из средств "Национального Кэшбека".

Об этом он отметил на подкасте "Хроники экономики".

Гетманцев отметил, что в комитете рассмотрели проблему отмены кредитных лимитов для военных и предложили два решения:

предусмотреть государственную программу компенсации рисков для банков

Нардеп отметил, что это не требует больших государственных расходов и их можно финансировать, например из программы "Национального Кэшбек".

"Я убежден, что из прекрасной программы Минэкономики "Национальный кэшбек" можно привлечь по крайней мере часть, если не все деньги для более эффективной и полезной программы", - сказал Гетманцев.

2. Обязать банк, обслуживающий выплаты военным, предоставлять в пределах его среднемесячного содержания кредитный лимит.

Гетманцев отметил, что вторую идею предложил Олег Гороховский и добавил:

"Банк в этом случае ничем не рискует и с другой стороны он неплохо зарабатывает на обслуживании военных. Определенное количество банков было против этого, но я буду настаивать, чтобы эта часть была решена и первая часть тоже", - сказал Гетманцев.

Нардеп отметил, что для таких решений не нужно разрабатывать отдельный законопроект, но они требуют договоренностей между банками.

Ранее сообщалось, что военные жалуются, что после обращения в банки с просьбой отменить проценты по закону, им обнуляют кредитные лимиты.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский прокомментировал тогда, что банк придерживается нормы закона, которая запрещает начислять проценты и штрафы военнослужащим. Но новые кредиты без процентов выдавать не могут, потому что таких ресурсов у банка нет.

Гетманцев в ответ на это отмечал, что кредитный лимит для военных предлагают установить в размере его среднемесячной зарплаты за последние три месяца на карточках через которые им осуществляют выплаты.