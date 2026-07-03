Відсьогодні починаються виплати Нацкешбеку за квітень

Від сьогодні понад п'ять мільйонів українців почнуть отримувати виплати Національного кешбеку за квітень, а разом із ними надійде й кешбек за пальне.

Про це повідомляє "Дія".

"Національний кешбек за квітень уже в дорозі на ваші картки. Важливо: накопичені на картці Національний кешбек кошти використайте до 31 липня. Після цієї дати невикористаний залишок повернеться до державного бюджету", – говориться у повідомленні.

Кешбек можна витратити на комунальні та поштові послуги, благодійність і підтримку Сил оборони, ліки та продукти українського виробництва, книги українського видавництва.

Квітнева виплата завершує перший етап програми Національний кешбек.

"Якщо кешбек, накопичений до 30 квітня 2026 року, не був зарахований на картку, отримати його вже неможливо. Із 1 травня розпочався новий етап програми, тож накопичення формуються заново", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що для того, щоб усі українці встигли використати кошти "Нацкешбеку" після їх зарахування, уряд продовжить термін їхнього використання до 31 липня.