"Ситуація змінилась": Кравченко попередив надрокористувачів про відповідальність за порушення

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко попередив надрокористувачів про відповідальність за порушення законодавства.

Про це він заявив в Києві на першому міжнародному форумі Національної асоціації добувної промисловості України United by mining, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я прийшов сюди не для галочки, а для того, щоб попередити. Я знаю проблеми добувної галузі і подекуди непрості відносини з органами прокуратури. Якщо колись із прокурорами можна було домовитися, то зараз ситуація змінилась, і жодних домовленостей бути не може", – заявив Кравченко.

Серед основних порушень, які розслідує прокуратура, він назвав незаконний видобуток, фіктивні договори, маніпуляцію на аукціонах зі спецдозволами, заниження цін під час продажу ресурсів, завдання шкоди довкіллю.

"Майже щотижня прокуратура оголошує нові підозри та спрямовує справи до суду. Так, наприклад, з червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку. До суду вже спрямовано 47 обвинувальних актів. У судах оскаржується понад 110 незаконних отриманих дозволів, з яких вже 10 задоволено", – наголосив генпрокурор.

Він додав, що виявлено порушення під час продажу понад 20 спецдозволів та подано 12 позовів.

