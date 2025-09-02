Українська правда
Генпрокурор презентував портал, який має "унеможливити тиск на бізнес"

Андрій Муравський — 2 вересня, 13:58
Генпрокурор презентував портал, який має унеможливити тиск на бізнес
Руслан Кравченко
Портал "СтопТиск", який має "спростити життя бізнесу та унеможливити тиск" розпочав роботу.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"У рамках Х Міжнародного форуму із захисту бізнесу, презентував портал "СтопТиск". Два тижні тому ми запустили його у тестовому режимі й отримали позитивний відгук. Відсьогодні він працює офіційно - stoptysk.gp.gov.ua", – зазначив він у Telegram

"Мета проста і актуальна – спростити життя бізнесу та унеможливити тиск. Мати постійну оперативну комунікацію. Бо я певен, що саме відсутність діалогу призводить до всіх проблем", – зазначив Кравченко.

"У перші дні на посаді я чітко сказав всім прокурорам: не чіпайте підприємців. Якщо бізнес чесний і прозорий – він працює вільно, а прокуратура захищає його право на це", – підкреслив він.

У той же час, якщо хтось порушує закон, стає співучасником корупційних схем чи дерибану бюджету – нульова толерантність і жодних компромісів, заявив Кравченко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні після аудиту Офісом генерального прокурора кримінальних справ щодо суб'єктів господарювання з'ясувалося, що їх не 6249, як показували останні дані дашборду, а понад 20 тисяч.

Згодом генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що аудит кримінальних проваджень, які стосуються бізнесу, триває, наразі із 21-ї тисячі вже встановлених справ цієї групи закрито 7 тисяч справ.

