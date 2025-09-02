Генпрокурор презентував портал, який має "унеможливити тиск на бізнес"

Портал "СтопТиск", який має "спростити життя бізнесу та унеможливити тиск" розпочав роботу.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"У рамках Х Міжнародного форуму із захисту бізнесу, презентував портал "СтопТиск". Два тижні тому ми запустили його у тестовому режимі й отримали позитивний відгук. Відсьогодні він працює офіційно - stoptysk.gp.gov.ua", – зазначив він у Telegram

"Мета проста і актуальна – спростити життя бізнесу та унеможливити тиск. Мати постійну оперативну комунікацію. Бо я певен, що саме відсутність діалогу призводить до всіх проблем", – зазначив Кравченко.

"У перші дні на посаді я чітко сказав всім прокурорам: не чіпайте підприємців. Якщо бізнес чесний і прозорий – він працює вільно, а прокуратура захищає його право на це", – підкреслив він.

У той же час, якщо хтось порушує закон, стає співучасником корупційних схем чи дерибану бюджету – нульова толерантність і жодних компромісів, заявив Кравченко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні після аудиту Офісом генерального прокурора кримінальних справ щодо суб'єктів господарювання з'ясувалося, що їх не 6249, як показували останні дані дашборду, а понад 20 тисяч.

Згодом генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що аудит кримінальних проваджень, які стосуються бізнесу, триває, наразі із 21-ї тисячі вже встановлених справ цієї групи закрито 7 тисяч справ.