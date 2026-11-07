Ворог атакував підприємство у Кременчуці

У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БпЛА по території приватних підприємств на двох локаціях.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

На місці влучання виникли пожежі. Станом на 14:06 було відомо про чотирьох травмованих людей.

Інформації про атаковане підприємство в ОВА не надали.

Нагадаємо:

У ніч з 6 на 7 листопада російські загарбники нанесли комбіновану атаку по Україні, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети – по Києву та області, де ворог бив по енергетиці та інфраструктурі.