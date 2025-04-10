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Оператор ГТС України призначив в.о. керівника

Віктор Волокіта — 10 квітня, 12:44
Оператор ГТС України призначив в.о. керівника

Повноваження генерального директора Оператора ГТС України з 10 квітня тимчасово (до завершення конкурсного відбору) здійснюватиме операційний директор ОГТСУ Владислав Медведєв. Попередній гендиректор компанії Дмитро Липпа більше не працює в ОГТСУ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Медведєв працює в ОГТСУ з жовтня 2020 року. Тоді він обійняв посаду директора з трансформації та операційної ефективності.

З червня 2024 року працює операційним директором, входить до складу дирекції.

До 2020 року Владислав Медведєв працював на різних посадах в PricewaterhouseCoopers (PwC), зокрема відповідав за роботу з клієнтами нафтогазового сектору.

Як йдеться в повідомленні, з 10 квітня відповідним рішенням наглядової ради до складу дирекції ОГТСУ обрано директора з закупівель Бориса Любича.

Нагадаємо:

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" вирішила продовжити термін подачі заявок на посаду генерального директора.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа піде з посади після завершення опалювального сезону 2024-2025 років.

Кабінет міністрів на засіданні 17 березня 2023 року погодив кандидатуру Дмитра Липпи на посаду гендиректора "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ).

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Оператор ГТС України призначив в.о. керівника
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