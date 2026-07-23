У Харкові посадовців викрили на "відкатах" від підрядників

Правоохоронці викрили керівництво комунального підприємства Харківської міської ради на систематичному одержанні "відкатів" від підрядників.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, організував схему перший заступник директора, залучивши до її реалізації двох підлеглих — головного інженера та начальника виробничої служби. Спільники чітко розподілили ролі: від підготовки дефектних актів і кошторисів під заздалегідь визначених суб'єктів господарювання до контролю виконання домовленостей.

"Потрібним" компаніям забезпечували перемогу в тендерах, укладення договорів, а також безперешкодне підписання актів виконаних робіт і швидке перерахування бюджетних коштів. За це вимагали від 10% до 25% від вартості кожної угоди", – говориться у повідомленні.

За даними прокуратури, оборудка діяла з січня по травень 2026 року. У цей період службовці сприяли приватним фірмам у закупівлі послуг з ремонту освітлення та постачання електрообладнання. Загалом ділки отримали та розподілили між собою майже 200 тис. гривень "відкатів".

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом посадовцям повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ.

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