Поліція: Ексочільник "Плесо" розікрав пів мільйона гривень на будівництві свердловини

Слідчі Деснянського управління поліції Києва спільно з СБУ викрили розтрату в 2024 році коштів міського бюджету на майже пів мільйона гривень колишнім генеральним директором комунального підприємства "Плесо".

Про це заявили у головному управлінні Національної поліції у місті Києві

"Посадовець підписав акти приймання виконаних робіт, до яких внесли недостовірні відомості щодо їхньої вартості та обсягів. Унаслідок дій зловмисника бюджету столиці завдано збитків на понад 475 тисяч гривень", – говориться у повідомленні.

У 2024 році КП "Плесо" замовило роботи з будівництва артезіанської свердловини у зоні відпочинку "Троєщина" в Деснянському районі. Тендер на виконання робіт виграло приватне підприємство, а загальна вартість договору склала майже 3,4 млн грн.

Правоохоронці заявляють, що тодішній керівник "Плесо" підписав акти виконаних робіт зі значно завищеними показниками вартості й обсягів матеріалів і обладнання, які використовувалися в процесі спорудження свердловини.

У 2024 році "Плесо" очолював Вячеслав Савицький.

Слідчі повідомили екскерівнику комунального підприємства про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Нагадаємо:

КП "Плесо" займається охороною, утриманням та експлуатацією земель водного фонду столиці. У 2025 році спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру керівнику приватного підприємства, якого разом із посадовцем "Плесо" підозрювали у розтраті понад 1,7 млн грн, виділених на природоохоронні заходи у Києві.

У 2021 році "Плесо" отримало ці кошти з міського фонду охорони довкілля для створення водоохоронних зон у столиці. Однак, за даними слідства, тоді директор комунального підприємства домовився з керівником приватної компанії про фіктивне виконання робіт. Вячеслав Савицький очолював "Плесо" з квітня 2021 до березня 2026 року.