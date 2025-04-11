Кабмін продовжив до кінця жовтня пільгову ціну на газ для виробників тепла

Кабінет міністрів продовжив дію положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу в частині тарифів на паливо для виробників тепла до 31 жовтня 2025 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Затверджуємо постанову, згідно з якою постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня цього року. Це означає збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ", – зазначив він.

Як повідомлялося, механізм ПСО зобов'язує "Нафтогаз Трейдинг" продавати газ постачальникам тепла і гарячої води для населення за фіксованою ціною – 7420 грн за тисячу кубічних метрів.

Шмигаль нагадав, що у березні уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення.

"Тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін", – також зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) зберегла тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства "Київтеплоенерго" для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.