Преступные схемы на таможнях: правоохранители раскрыли детали масштабных обысков

В Офисе Генпрокурора заявили, что в трех областях Украины и Киеве ОГП совместно с СБУ, ГБР, Нацполицией и БЭБ прекратили преступные схемы на таможне.

Об этом сообщили в пресс-службах ОГП и БЭБ.

По ее данным, правоохранители разоблачили деятельность группы лиц, под руководством действующего заместителя директора Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы Украины.

Следствие установило, что он привлек должностных лиц ОО "Международная дипломатическая миссия "Организация Безопасности Сообщества Европы", которые под видом специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине наладили механизм получения "вознаграждения" за выдачу псевдо удостоверений ОБСЕ гражданам Украины.

Эти "удостоверения" позволяли избежать мобилизации.

Чиновник задержан, готовится сообщение о подозрении.

Также во время проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий ликвидирован еще ряд преступных схем на таможнях в разных регионах Украины.

В частности обыски осуществлялись на Черновицкой таможне в рамках расследования факта контрабанды сигарет.

По данным БЭБ, весной этого года через международный автомобильный пункт пропуска "Порубное" Черновицкой таможни с территории Украины в Румынию была незаконно вывезена крупная партия табачных изделий, задекларированных как минеральная вата.

Грузовик с контрабандным грузом задержали румынские пограничники, в транспортном средстве обнаружено и изъято более 130 тысяч пачек сигарет, ориентировочной стоимостью 11 млн грн.

Проверяется возможная причастность должностных лиц таможни к организации контрабандного канала.

Во время проведения спецоперации в Одессе разоблачены четыре должностных лица управления по борьбе с контрабандой местной таможни на вымогательстве с предпринимателей неправомерной выгоды в беспрепятственном вывозе товаров из Украины.

Кроме этого проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов в Одесской области, которые за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей получали неправомерную выгоду.

По данным ОГП, должностных лиц Волынской региональной таможни подозреваются в нанесении ущерба государственному бюджету на почти 2,7 млн грн. Они разоблачены на безосновательном оформлении беспошлинного импорта автомобилей иностранного производства.

Напомним:

На таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях правоохранители 9 июля проводят масштабные обыски.