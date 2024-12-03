Держава відновила надання статусу критичності підприємствам для бронювання

Міністерство економіки України відновило надання статусу критично важливих підприємств для бронювання працівників.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Підприємства, що пройшли оновлення, отримали право бронювати працівників на термін до 12 місяців. Ті підприємства, які ще не оновили статус, можуть бронювати працівників тільки до 28 лютого 2025 року.

"Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями", – сказала перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Для отримання статусу приватні підприємства мають відповідати двом обов’язковим критеріям: не менше 20 тис грн середньої зарплати за звітний період і відсутність податкових боргів.

Також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує 1,5 млн євро;

надходження в іноземній валюті перевищують 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

підприємство є резидентом "Дія Сіті";

надає послуги зв’язку зі значними доходами;

має важливе значення для економіки або потреб громади.

Будуть ще галузеві та регіональні критерії, але мають погодити з Міноборони та Мінекономіки.

Нагадаємо:

Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, також критерії та процедуру визначення критично важливих підприємств, запровадив механізм бронювання через "Дію".