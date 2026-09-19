Підприємство з перероблення відходів виграло суд у РФ за знищене виробництво у Києві

Господарський суд міста Києва зобов'язав Російську Федерацію виплатити 23,64 млн грн майнової шкоди українському ТОВ "Пластікер Вест" за знищення виробничих потужностей у столиці внаслідок російської ракетно-дронової атаки.

Про це свідчить рішення суду від 1 вересня 2026 року.

У 2021 році "Пластікер Вест", основним видом діяльності якого є відновлення відсортованих відходів, уклало з АТ "Завод "Маяк" низку договорів оренди нерухомого майна на проспекті Степана Бандери, 20А в Києві.

Йшлося, зокрема, про нежитлове приміщення площею 631 кв. м, склад площею 280 кв. м, виробниче приміщення площею 440 кв. м, а також два асфальтовані майданчики.

У ніч із 15 на 16 квітня 2026 року внаслідок російської комбінованої ракетно-дронової атаки, а також повторного удару були знищені та пошкоджені виробничі й складські приміщення підприємства, обладнання та інше майно.

Згідно зі звітом оцінювача ТОВ "Дельта-консалтинг", розмір реальних збитків "Пластікер Вест" від пошкодження та знищення майна становить 23,64 млн грн без ПДВ, або близько 537,8 тис. доларів.

Суд визнав звіт про оцінку збитків "належним та достовірним доказом на підтвердження дійсного розміру майнової шкоди", та постановив стягнути з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ 23,64 млн грн на користь ТОВ "Пластікер Вест".

"Пластікер Вест" зареєстроване у Броварах Київської області та працює понад вісім років. Компанія спеціалізується на зборі, заготівлі та вивезенні полімерних відходів та інших видів вторинної сировини, зокрема макулатури, для подальшої переробки.

Підприємство має промислову базу та виробничі майданчики в Києві, Львові, Житомирі, Умані та Одесі.

Засновником і керівником компанії є Євген Петржик.

Нагадаємо:

Господарський суд Одеської області зобов'язав Російську Федерацію виплатити ТОВ "Вілле Форте Україна" 288 тис. дол. (12,19 млн грн) збитків за знищення бази зберігання скрапленого газу в Одеській області внаслідок російської атаки.