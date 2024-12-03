Государство восстановило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования

Министерство экономики Украины возобновило предоставление статуса критически важных предприятий для бронирования работников.

Об этом сообщает Минэкономики.

Прошедшие обновления предприятия получили право бронировать работников на срок до 12 месяцев. Те еще не обновившие статус предприятия могут бронировать работников только до 28 февраля 2025 года.

"Первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям", – сказала первая вице-премьер, министерша экономики Юлия Свириденко.

Для получения статуса частные предприятия должны отвечать двум обязательным критериям: не менее 20 тыс. грн. средней зарплаты за отчетный период и отсутствие налоговых долгов.

Также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает 1,5 млн. евро;

поступления в иностранной валюте превышают 32 млн. евро;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

предприятие является резидентом "Действие Сити";

оказывает услуги связи со значительными доходами;

имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Будут еще отраслевые и региональные критерии, но согласуют с Минобороны и Минэкономики.

Напомним:

Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных, а также критерии и процедуру определения критически важных предприятий, ввел механизм бронирования через "Действие".