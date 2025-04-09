ДБР провело обшуки в оселі соратника Кличка

Державне бюро розслідувань провело обшуки у співголови франкції "Удар" у Київраді та ексрадника Кличка Дмитра Білоцерковця.

Про це йдеться у повідомленні дружини Білоцерковця телеканалу Київ та на сайті партії "Удар".

Дмитро Білоцерковець – депутат Київської міської ради, член ​​ комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Раніше – радник Кличка з питань благоустрою та директор Департаменту територіального контролю Києва.

За повідомленням на сайті партії Удар, Білоцерковця не було вдома під час обшуку, але працівники ДБР його наздогнали та вилучили мобільний телефон.

Як повідомляє заступниця Кличка, Ганна Старостенко, обшук було проведено без ухвали суду та без супроводжуючих документів.

У пресслужбі ДБР ЕП повідомили, що слідчі вивчають походження криптовалюти на 30 мільйонів доларів, яка належить Білоцерковцю.

Депутат у коментарі для ЕП зазначає, що усе майно з його декларації підлягало перевірці ще у 2020 році, коли проти нього закрили справу про недостовірне декларування. Після цього, за його словами, у декларації не зʼявилось нічого нового.

Вперше Білоцерковець декларував криптовалюту ще у 2015 році (За 2014 рік 398 біткоїнів).

Сам Білоцерковець називає обшуки політичним переслідуванням.

"Перше що вони зробили, одразу поїхали і зупинили мене перед дуже важливою сесією Київради, тому що вони злякалися, що мене оберуть секретарем", – каже депутат.