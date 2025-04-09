ГБР провело обыски в доме соратника Кличко

Государственное бюро расследований провело обыски у сопредседателя франкции "Удар" в Киевсовете и экс-советника Кличко Дмитрия Белоцерковца.

Об этом говорится в сообщении жены Белоцерковца телеканалу Киев и на сайте партии "Удар".

Дмитрий Белоцерковец - депутат Киевского городского совета, член комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности. Ранее - советник Кличко по вопросам благоустройства и директор Департамента территориального контроля Киева.

По сообщению на сайте партии Удар, Белоцерковца не было дома во время обыска, но работники ГБР его догнали и изъяли мобильный телефон.

Как сообщает заместитель Кличко, Анна Старостенко, обыск был проведен без решения суда и без сопроводительных документов.

В пресс-службе ГБР ЭП сообщили, что следователи изучают происхождение криптовалюты на И, которая принадлежит Белоцерковцу.

Телефон Белоцерковца находится вне сети.

Дополняется...