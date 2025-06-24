В Україні хочуть продовжити пільги на електромобілі: що передбачає законопроєкт

Народні депутати пропонують Верховній Раді продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів.

Відповідний законопроєкт № 13351-1 зареєстровано у Верховній Раді 23 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У сучасних умовах ми маємо підтримувати громадян, які обирають сучасний, екологічний і економічно вигідний транспорт. Електромобіль — це не розкіш, а практичний інструмент енергетичної незалежності та зменшення викидів", - сказав ініціатор та один з авторів законопроєкту, заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко (фракція "Слуга народу").

За його словами, законопроєкт передбачає продовження дії податкових пільг на ввезення електромобілів в Україну на період воєнного стану та один рік після його завершення.

Крейденко уточнив, що пільговий режим, зокрема, включає звільнення від ПДВ, ввізного мита та зниженого акцизу.

Народний депутат підкреслив, що ініціатива спрямована на збереження доступності електротранспорту для громадян, підтримку малого бізнесу, розвиток інфраструктури та виконання екологічних зобов’язань України.

Він також звернув увагу, що законопроєкт враховує потреби бізнесу, який уже інвестував у зарядну інфраструктуру, сервісні центри та логістику.

На думку Крейденка, різке скасування пільг може призвести до втрати інвестицій, зниження доступності електромобілів і повернення попиту на авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Нагадаємо:

До кінця 2025 року імпорт легкових електромобілів звільняється від сплати мита та ПДВ.

Вартість заряджання електромобіля у Німеччині часто перевищує витрати на бензин, що ставить під загрозу екологічний транспортний перехід.