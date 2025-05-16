Шмигаль пояснив, чому уряд не планує суттєво змінювати критерії і підходи до бронювання

Уряд найближчим часом не планує суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання від мобілізації.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стосовно бронювання. Найближчим часом ми не плануємо суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання. Вони дуже чітко виписані, цифровізовані, є надзвичайно прозорими, чіткими і зрозумілими", - сказав він.

Прем'єр повідомив, що уряд спільно з військовими чітко відстежує, як відбувається бронювання: хто бронюється і в яких галузях.

"Ці критерії задовольняють і військових, і економіку. Ми суттєвого перегляду найближчим часом не плануємо", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо:

З 1 квітня продовжити бронювання своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Крім того, згідно з рішенням уряду, квоту бронювання для підприємств, що забезпечують водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру, збільшено з 50% до 75%.