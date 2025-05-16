Шмыгаль объяснил, почему Кабмин не планирует существенно менять критерии и подходы к бронированию
Правительство в ближайшее время не планирует существенных изменений в критериях и подходах к бронированию от мобилизации.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".
"Относительно бронирования. В ближайшее время мы не планируем существенных изменений в критериях и подходах к бронированию. Они очень четко выписаны, цифровизированы, являются чрезвычайно прозрачными, четкими и понятными", - сказал он.
Премьер сообщил, что правительство совместно с военными четко отслеживает, как происходит бронирование: кто бронируется и в каких отраслях.
"Эти критерии удовлетворяют и военных, и экономику. Мы существенного пересмотра в ближайшее время не планируем", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним:
С 1 апреля продлить бронирование своих специалистов смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Бронирования, которые были оформлены по старым правилам, потеряют силу.
Кабинет министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных работников мобильных операторов и интернет-провайдеров.
Кроме того, согласно решению правительства, квота бронирования для предприятий, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение, управление отходами и обслуживающих критическую инфраструктуру, увеличена с 50% до 75%.