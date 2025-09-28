Суд "прогнав" "Військового мисливця" з земель оборони на Житомирщині

Господарський суд міста Києва зобов'язав громадську організацію "Військовий мисливець" повернути військовій частині ділянку мисливських угідь площею 2 148 га, яка знаходиться в Житомирській області.

Про це свідчить рішення суду від 10 вересня.

У серпні 2019 року Житомирська обласна рада надала у користування ГО "Вакуленчуківська гарнізонна громадська організація Товариство військових мисливців та рибалок Збройних Сил України "Військовий мисливець" 2 148 га мисливських угідь військової частини, номер якої прихований в Судовому реєстрі (Чуднівське лісництво ДП "Зарічанський лісгосп").

Напередодні командир цього військового формування, усупереч закону, погодив надання в користування ділянки на 25 років (сама ця земля перебуває в постійному користуванні військової частини).

Згідно з угодою, "Військовий мисливець" має право зводити у мисливських угіддях необхідні біотехнічні споруди, вирощувати кормові культури, створювати захисні насадження, проводити штучне обводнення, вести на них мисливське господарство, полювати та охороняти ділянку тощо.

Суд дійшов висновку, що облрада прийняла рішення про передачу землі з порушенням законодавства, оскільки не погодила його з Міністерством оборони України. Житомирська обласна рада розпорядилася ділянкою за відсутності відповідної компетенції, адже мова йде про землі державної власності - землі оборони.

В результаті суд скасував рішення облради про передачу землі, визнав недійсним договір між нею та громадською організацією і повернув військовій частині мисливські угіддя.

Згідно з даними youcontrol, засновниками ГО "Вакуленчуківська гарнізонна громадська організація Товариство військових мисливців та рибалок Збройних Сил України вказані Олександр Розмаїта, Павло Діденко, Андрій Демчук (керівник), Сергій Демчук та Леонід Тичинський. Останні троє зареєстровані по сусідству у військовому містечку, що у селищі міського типу Вакуленчук Чуднівського району Житомирської області.

