Суд "прогнав" мисливський клуб з лісової ділянки під Києвом, де протиправно з'явився паркан

Господарський суд Київської області розірвав угоду, укладену між ДП "Клавдієвське лісове господарство" та ТОВ Мисливсько-рибальський клуб "Ярик" про користування лісовою ділянкою, та припинив "Ярик" право нею користуватися.

Про це свідчить рішення суду від 26 серпня.

У 2016 році лісове господарство та "МРК "Ярик" уклали договір про довгострокове тимчасового користування лісами. Йдеться про ділянку площею 1,7 га, яка розташована на території Клавдієво-Тарасівської селищної ради Бориспільського (тепер Бучанського) району Київської області.

У травні 2025 року представники лісового господарства та сертифікований інженер-геодезист проінспектували ділянку і з'ясували, що на ній (на території Дібровського лісництва) з'явився суцільний металопрофільний паркан, встановлений на бетонній основі.

Саме наявність цього самовільного будівництва без погодження з ДП "Клавдієвське лісове господарство" і стало приводом для звернення прокуратури з позовом до суду.

Суд встановив, що раніше на лісовій ділянці був тимчасовий паркан, виконаний з металевої сітки рабиці, що було прописано в договорі.

Але у суді вже мова йшла не про тимчасовість, а про паркан, встановлений на бетонній основі, тобто про самовільне зведення нового капітального паркану без погодження з лісовим господарством.

"Крім того, відсутність будь-яких технічних чи дозвільних документів підтверджує системність порушення з боку товариства, що свідчить не про випадкове відхилення, а про свідоме ігнорування обов`язків користувача лісової ділянки", - йдеться в рішенні суду.

Також з'ясувалося, що окрім паркану у лісі влаштовано й асфальтований проїзд з бордюрами.

В результаті суд розірвав угоду та припинив мисливському клубу право користування лісовою ділянкою.

Наразі засновником ТОВ Мисливсько-рибальський клуб "Ярик" вказано харків'янина Джамбула Гогію.

Як писали "Наші гроші", 10 років тому "Ярик" контролювався людьми з оточення біглого експрезидента Віктора Януковича, навесні 2016 його переписали на помічника нардепа-радикала Сергія Скуратовського Богдана Мотрича. Однак на початку липня 2017 "Ярик" отримав нового власника – ексчлена виконкому Одеської міської ради Миколу Шурду.

У 2017 ТОВ "МКР "Ярик" почало володіти готелем на праві приватної власності неподалік від села Клавдієво-Тарасово Бородянського району Київської області. Площа готелю 1649,6 кв. м.

