Прокуратура не смогла через суд снести ТЦ в Киеве, считая его самостроем

Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска прокуратуры, которая требовала обязать ООО "Райдо 2010" снести якобы самовольно построенный торговый центр в Киеве на площади Петропавловской, 2 и вернуть Киевсовету землю, на которой он находится.

Об этом свидетельствует решение суда от 8 июля.

Несколько лет назад ООО "Райдо 2010" приобрело нежилое помещение площадью 110 кв м в Облонском районе столицы на площади Петропавловской, 2 (бывшая Фрунзе).

В 2020 компания решила его реконструировать и на этом месте появился общественный дом площадью 524 кв м.

В 2023 году Киевский городской совет передал в аренду "Райдо 2010" земельный участок с кадастровым номером 8000000000:78:116:0004 (площадь Петропавловская, 2), на 0,0349 га для строительства и обслуживания административных зданий, офисных зданий компаний, которые занимаются предпринимательской деятельностью, связанной с получением прибыли.

Участок передали без конкурса, поскольку на нем находился общественный дом.

По мнению прокуратуры, торговый центр, для эксплуатации которого был предоставлен в аренду земельный участок, является самовольным строительством, соответственно компания не могла получить на него право собственности и аренду земли.

Поэтому прокуратура требовала отменить госрегистрацию права собственности на общественный дом, расторгнуть договор аренды, снести общественный дом, а землю вернуть Киевсовету.

Суд изучил все документы, и выяснил, что не было никаких нарушений, поэтому полностью отказал в удовлетворении иска.

Согласно открытым данным, по адресу площадь Петропавловская 2 находится магазин "Автора" и другие.

ООО "Райдо 2010" записано на Наталью Зиньковскую и Анну Кожину.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева обязал компанию "Кингста" вернуть Киевсовету земельный участок площадью 0,1 га в Соломенском районе Киева, полученной предприятием по "туалетной схеме".