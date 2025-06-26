Збій у системі: на українському кордоні застрягли бензовози

На українському кордоні фіксують колапс із розмитненням пального. Із 24 червня учасники ринку повідомляють про затримки бензовозів.

Про це пише галузеве видання enkorr.

За словами співрозмовника видання в Енергетичній митниці, причиною затримок став збій у взаємодії інформаційних систем Держмитниці і ДПС.

"У Держмитниці є програма, яка автоматично зв’язується з базою податкової, щоб перевірити наявність ліцензії – це одна з обов’язкових умов для розмитнення. Цей зв'язок порушився. Система не бачить ліцензію – і не дає оформити вантаж", – каже він.

Очікується, що зв'язок між системами мають відновити найближчим часом.

Додатково до українських технічних збоїв ситуацію ускладнили проблеми на польському боці. За словами перевізників, у Польщі також "висла" митна система.

"Програмне забезпечення у поляків зависло, тільки годину тому знову запрацювало. За цей час пропустили лише 15 машин", – повідомив один із трейдерів.

Нагадаємо:

У травні на кордоні з Польщею застрягли бензовози через протести.