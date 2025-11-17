Родина нардепа "Батьківщини" будувала люксові готелі з Комарницьким

Брат нардепа від фракції "Батьківщини" Івана Крулька домовлявся про розбудову мережі люксових готелів "Апартель" з фігурантом справи НАБУ та САП про розкрадання землі в Києві Денисом Комарницьким.

Про це повідомляють у Bihus.Info.

Василь Крулько є депутатом Закарпатської облради та братом народного депутата від "Батьківщини" Івана Крулька, за даними джерел журналістів, фігурує на записах з кабінету Дениса Комарницького, які опублікували НАБУ та САП в рамках операції "Чисте місто".

На зафіксованих розмовах Крулько і Комарницький обговорюють бізнес партнерство в Україні та за її межами. З інших розшифровок журналістам стало відомо про використання підставних осіб для ведення цього бізнесу.

Йдеться щонайменше про два проєкти. Перший – український, розташований у Поляні на Закарпатті, де зараз тривають підготовчі роботи. За планом, на ділянці площею 11 гектарів мають звести 15-поверховий готель, котеджі, оздоровчий центр, аквапарк, басейни та гірськолижні витяги.

Для реалізації цього проєкту було створено чотири компанії. У двох із них — ТОВ "Апартель "Сонячна Поляна" та ТОВ "Апартель Поляна" — у різних комбінаціях вказані співвласниками дружина Василя Крулька Яна, його бізнес-партнер Юрій Калинюк та Сергій Полікарпов.

За даними журналістів, Полікарпов є водієм менеджерки Комарницького та фактично виконує роль підставної особи. Саме цю роль обговорюють на розшифрованих записах прослуховувань НАБУ та САП.

Ще у двох компаніях – ТОВ "Апартель Поляна Девелопмент" та ТОВ "Апартель Поляна Індастріал" – серед співвласників значиться уже згаданий Юрій Калинюк та інвестфонд "Мінкар", який також належить до орбіти Комарницького.

Другий проєкт мав реалізовуватися у словенському місті Рогашка. Саме тут вже існуючий готель "Атландида" є у власності компанії сина Дениса Комарницького і, судячи з контексту розмови, він мав стати основою для міжнародного крила мережі.

22 липня 2025 року брат фігуранта розслідування Іван Іван Крулько проголосував "за" законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора. Цей законопроєкт фактично ліквідував незалежність антикорупційних органів та перетворив їх на підконтрольні владі.

Нагадаємо:

У лютому НАБУ і САП заявили, що в результаті масштабної операції "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва викрили та припинили діяльність злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради.