Бізнесмен розповів, про що говорили на зустрічі із Зеленським

Метою зустрічі Зеленського із бізнесом була "синхронізація" між владою та підприємцями та стабільна робота останніх.

Про це повідомляє співрозмовник ЕП.

За інформацією співрозмовника ЕП, на зустрічі були присутні близько 25 представників бізнесу. Багато хто не зміг долучитися.

Наприклад, на зустрічі не було як мінімум трьох з семи членів Ради, яких Зеленський призначив ще у лютому: Тараса Кицмея, Олега Гороховського та Олександра Конотопського.

"Як мені відомо, багато хто не зміг долучитись, бо був не у Києві. Хтось поїхав на святкування, хтось просто не зміг бути", – каже співрозмовник ЕП.

За повідомленням від учасника зустрічі, вона мала на меті "синхронізувати" бізнес та владу, а президент хотів особисто почути бізнесменів.

Влада зосередилась на питанні стабільної роботи підприємств у наступному році.

Бізнес, своєю чергою торкався кейсів з відшкодування ПДВ, а також загальних питань: прийняття закону про доброчесного набувача, зміни до КПК, які запропонувала Рада підприємців.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Радою з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.