Бизнесмен рассказал, о чем говорили на встрече с Зеленским

Целью встречи Зеленского с бизнесом была "синхронизация" между властью и предпринимателями и стабильная работа последних.

Об этом сообщают собеседники ЭП, участники встречи с Зеленским.

По информации собеседников ЭП, на встрече присутствовали около 25 представителей бизнеса. Многие не смогли присоединиться.

Например, на встрече не были как минимум трое из семи членов Совета, которых Зеленский назначил еще в феврале: Тараса Кицмея, Олега Гороховского и Александра Конотопского.

"Как мне известно, многие не смогли присоединиться, потому что были не в Киеве. Кто-то поехал на празднование, кто-то просто не смог быть", - говорит один из собеседников.

По сообщению от участника встречи, она имела целью "синхронизировать" бизнес и власть, а президент хотел лично услышать бизнесменов.

Другой собеседник ЭП говорит, что цель встречи, - понять, где именно и как может помочь бизнесу президент и его команда. "Плюс еще раз донести, что он ценит вклад бизнеса в экономику", - добавляет бизнесмен.

Власть сосредоточилась на вопросе стабильной работы предприятий в следующем году.

Бизнес, в свою очередь касался кейсов по возмещению НДС, а также общих вопросов: принятие закона о добропорядочном приобретателе, изменения в УПК, которые предложил Совет предпринимателей.

По словам участников встречи, президент сразу погружался в детали вопросов бизнесменов и пытался по каждому из них прийти к решению.

"Большинство задач сразу ставились людям из его команды", - говорит еще один собеседник УП в бизнес-кругах.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Советом по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.