Зеленський зустрівся із Радою підприємців

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Радою з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Різні галузі та різні регіони України", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають на сайті ОП, у заході взяли участь власники та керівники найбільших українських компаній, що працюють у галузях фармацевтики, логістики, агропромисловості, енергетики, телекомунікацій, у сфері послуг, фінансовому та банківському напрямах, а також підприємств ОПК.

На зустрічі також йшлось про продовження платформи "Зроблено в Україні". Як зазначають на сайті ОП, підприємці на зустрічі запропонували розширити програму на сектор безпеки та оборони.

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