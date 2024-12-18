БЭБ получила информацию об украинских пользователях OnlyFans: начались обыски

Следственный судья Шевченковского районного суда города Киева принял решение предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans.

Соответствующее решение суд принял еще 20 сентября.

В частности, суд предоставил группе детективов БЭБ временный доступ к информации "о всех гражданах Украины и других лицах, проживающих на территории Украины, которые имеют зарегистрированные анкеты (созданные аккаунты) на платформе OnlyFans, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также другую информацию (сведения) относительно создателей платного контента, которая есть в распоряжении ГНС".

После получения информации о пользователях OnlyFans работники БЭБ начали приходить к ним с обысками в рамках уголовного дела, открытого по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Накануне о начале таких обысков сообщила юрист компании "Имеете право" Леся Михайленко. По ее словам, детективы пришли с обысками именно к тем моделям OnlyFans, которые уже зарегистрировали ФЛП, подали декларации и уплатили налоги.

" На прошлой неделе БЭБ начало приходить с обысками именно к тем, кто оплатил и задекларировал доходы. То есть, по этому постановлению БЭБ взял у ГНС список и теперь работает по списку моделей с OnlyFans, которые не имеют никакого отношения к делу от июля 2024 года ", - сообщила она.

Она отмечает, что в начале осени председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что Государственная налоговая служба получила информацию об украинских моделях OnlyFans и их доходах. Вскоре эти лица начали получать письма "счастья" от налоговой с требованием заплатить налоги.

Обратившись к консультантам, большинство моделей решили добровольно зарегистрировать ФЛП, задекларировать доходы и заплатить налог в бюджет. Однако, благодаря решению Шевченковского суда, информацию о них получило БЭБ.

На информацию об обысках у моделей OnlyFans уже отреагировали народные депутаты. В частности, замглавы налогового комитета Рады Ярослав Железняк заявил, что это ненормально "одновременно требовать платить налоги за порно и так же одновременно оставить уголовную ответственность за изготовление".

Он добавил, что надеется, что правоохранители не придут к моделям OnlyFans еще и по статье 301 Уголовного кодекса (изготовление, хранение и распространение порно).

Накануне глава налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что модели OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн доходов и уплатили в бюджеты 59 млн грн НДФЛ и военного сбора. Он также отметил, что то, что "девушки не уплатили налог вовремя" не может быть основанием для уголовного дела.

"И отдельно по преследованию по ст. 301 УК. Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой "морально осуждает", а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, надо завершать", - добавил нардеп.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации создания порнографического контента.

Ранее сообщалось, что более 5000 человек из Украины, занимающих публикацией контента на Onlyfans, с 2020 по 2022 год заработали 123 миллиона долларов, но не уплатили налогов, так как это невозможно из-за законодательства.