Моделі OnlyFans сплатили податки: Гетманцев наполягатиме на декриміналізації порнографії

На сьогодні 350 творців контенту на OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн ПДФО та військового збору.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки вже сплачені. Правоохоронці підтримують такий підхід", — зазначив він.

Окремо Гетманцев наголосив, що наполягатиме на включенні законопроєкту з декриміналізації ст. 301 Кримінального кодексу України (розповсюдження порнографії).

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Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію створення порнографічного контенту.

Раніше повідомлялося, що понад 5000 осіб з України, які займають публікацією контенту на Onlyfans, з 2020 по 2022 рік заробили 123 мільйони доларів, але не сплатили податків, бо це неможливо через законодавство.