АРМА віддала управління "Моршинською" та "Миргородською" фірмі з капіталом 1 тисяча гривень

О 18:48 новина доповнена коментарем Жанни Єфремової, засновниці ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас".

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможця в конкурсі на управителя активами групи IDS Ukraine – одного з найбільших виробників бутельованої води в Україні, до якої входять бренди "Моршинська" та "Миргородська".

Про це йдеться в протоколі про розкриття інформації від 23 вересня.

Відповідно до оприлюдненої інформації переможцем стало ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас".

Нагадаємо, 10 липня було оголошено повторний другий етап відбору управителя активами групи IDS Ukraine. Свої пропозиції подали ТОВ "КУА "Укркапітал" – 0,01% (відсоток від доходу активу який пропонує отримувати управлінець), ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" – 0,9%, ТОВ "Альянс Д" (кінцеві бенефіціари – Руслан Шостак та Валерій Кіптик, які контролюють національну мережу супермаркетів VARUS) – 1%, ТОВ "КУА "Реді-Інвест" – 5%, ТОВ М'ясокомбінат "Ювілейний" – 10%.

14 вересня ТОВ "КУА "Укркапітал" дискваліфікували через ненадання обґрунтування аномально низької ціни. Таким чином наступною найвигіднішою пропозицією стала заявка від ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас".

За даними сервісу Youcontrol цю компанію у листопаді 2013 року заснувала Жанна Єфремова, яка є її керівником (і єдиним працівником станом на 31 грудня 2023 року). Розмір статутного капіталу "Пріорітас" становить 1000 грн.

В коментарі ЕП Єфремова повідомила, що для участі в аукціоні компанією було сформовано та внесено додатковий капітал в розмірі 7,5 млн грн. "Відповідна довідка про формування цих коштів була надана", – додала вона.

Раніше адвокат Андрій Потьомкін в колонці для ЕП зазначав, що "Пріорітас" направило фіктивне тендерне досьє. "Замість обов'язкового трирічного досвіду управління великими промисловими комплексами учасник надав договір оренди одного принтера, столу та двох ноутбуків, а в інших угодах узагалі виявився орендарем (а не орендодавцем) власного офісу.

Ба більше, завантажені до системи "Prozorro" документи містять ознаки службового підроблення: угода від 2022 року посилається на акти з 2027 року, а договір від грудня 2024 року спирається на документ, який з'явиться лише в січні 2025 року…

До того ж претендент фінансово неспроможний, його статутний капітал становить 1 000 грн, за даними Опендатабот чистий прибуток за 2025 рік склав 8 400 грн, фірма зареєстрована в житловій квартирі, а весь додатковий капітал – це два вживаних комп'ютери Apple. Ця компанія апріорі не здатна отримати обов'язкову банківську гарантію на 101,1 млн грн.", – писав адвокат.

За словами Єфремової умови конкурсу передбачали наявність в претендента досвіду управління рухомим та нерухомим майном. Саме тому в документах згадується принтер. Щодо наявності досвіду в управлінні великими об'єктами , то Єфремова звертає увагу на те, що ТОВ "ЮБ "Пріорітас" є власником 100% ТОВ "Терра Інкогніта Груп" – компанії, що спеціалізується на виробництві туристичного спорядження.

IDS Ukraine – виробник бутильованої води, заснований у 1996-му. Портфель брендів включає "Моршинську", "Миргородську", "Аляску" та "Аква Лайф". Компанія контролює понад 40% українського ринку бутильованої води, за її оцінками.

У групі працюють приблизно 3000 людей, вартість чистих активів – 4 млрд грн. Консолідований виторг IDS Ukraine у 2025-му – 7,4 млрд грн проти 6,9 млрд грн роком раніше.

Нагадаємо:

У травні АРМА оголосило конкурс на відбір управителя для активів групи IDS Ukraine.

Суд ще у 2022 році заарештував акції та кошти "Моршинської", які належала російському олігарху Михайлу Фрідману. Він був співвласником компанії IDS Ukraine.

Управителем "Моршинської" після конкурсу АРМА у березні 2023 року стала ТОВ "Карпатські мінеральні води", їй належить торгова марка "Карпатська джерельна".

У квітні 2025 року АРМА розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води".

У жовтні АРМА повідомило, що завершило врегулювання тривалої й заплутаної ситуації навколо арештованих корпоративних прав групи компаній "IDS Ukraine", а також, що конкурс буде оголошено вже незабаром.

У листопаді 2025 року АРМА оголосило на Prozorro конкурс на визначення управителя для групи компаній IDS Ukraine, а надалі скасувало.