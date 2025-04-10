Активи "Білоруськалію" стягнули в дохід держави за позовом Мін'юсту

Суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до ВАТ "Білоруськалій" щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної особи.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Міністерство зазначає, що "Білоруськалій" є провідним державним виробником калійних добрив у Білорусі та одним з найбільших платників податків до бюджету РБ.

"Білоруськалій" своїми діями сприяє веденню війни проти України - зокрема, через фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами військово-промислового комплексу російської федерації та окупаційними адміністраціями самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", - заявили у Мін'юсті.

Крім того, компанія надавала транспортні засоби та приміщення для перебування українських дітей, вивезених із тимчасово окупованих територій на територію Білорусі.

А також - брала участь в організації й фінансуванні заходів, спрямованих на підтримку політики РФ щодо заперечення права українського народу на самоідентифікацію.

Відповідно до рішення ВАКС, в дохід держави стягнули:

- понад 70 тис. тонн калію хлористого;

- грошові кошти у розмірі екв. більш ніж 250 млн грн;

- 1 545 залізничних вагонів;

- 48% статутного капіталу ТОВ "АГРОРОЗКВІТ".

Також компанію позбавили права на компенсацію вартості примусово відчуженого майна на підставі ЗУ "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

Нагадаємо:

У березні повідомлялось, що Мінʼюст подав позов про стягнення в дохід держави активів держвиробника калійних добрив Білорусі "Білоруськалій".