Україна хоче від США "дронову угоду" на десятки мільярдів доларів – Зеленський

Артур Крижний — 15 березня, 10:30
Україна хоче від США дронову угоду на десятки мільярдів доларів – Зеленський
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б підписати зі Сполученими Штатами довгострокову угоду щодо виробництва дронів орієнтовною вартістю $35-50 млрд.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в України вже були відповідні виробничі потужності, а сама домовленість могла б стати "великою угодою на довгі роки".

Зеленський додав, що навіть якщо частина рішень з часом втратить актуальність, їх замінять нові — зокрема, він згадав можливість появи підводних дронів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив 13 березня, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський у відповідь назвав це "риторикою".

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США не потрібна допомога України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході.

Україна хоче від США "дронову угоду" на десятки мільярдів доларів – Зеленський
