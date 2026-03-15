Україна хоче від США "дронову угоду" на десятки мільярдів доларів – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б підписати зі Сполученими Штатами довгострокову угоду щодо виробництва дронів орієнтовною вартістю $35-50 млрд.
Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, в України вже були відповідні виробничі потужності, а сама домовленість могла б стати "великою угодою на довгі роки".
Зеленський додав, що навіть якщо частина рішень з часом втратить актуальність, їх замінять нові — зокрема, він згадав можливість появи підводних дронів.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп заявив 13 березня, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.
Президент Володимир Зеленський у відповідь назвав це "риторикою".
