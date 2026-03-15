Україна хоче від США "дронову угоду" на десятки мільярдів доларів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б підписати зі Сполученими Штатами довгострокову угоду щодо виробництва дронів орієнтовною вартістю $35-50 млрд.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в України вже були відповідні виробничі потужності, а сама домовленість могла б стати "великою угодою на довгі роки".

Зеленський додав, що навіть якщо частина рішень з часом втратить актуальність, їх замінять нові — зокрема, він згадав можливість появи підводних дронів.

Президент США Дональд Трамп заявив 13 березня, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський у відповідь назвав це "риторикою".

