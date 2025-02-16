Завод по производству боеприпасов Rheinmetall в Украине начнет работу в 2026 году

Завод боеприпасов Rheinmetall в Украине, строительство которого анонсировали в феврале 2024 года, начнет работать в 2026 году.

Об этом в интервью DW заявил генеральный директор компании Rheinmetall AG Армин Паппергер.

"Мы быстрее строим заводы в Германии, чем в Украине. Причина в том, что бюрократические барьеры в Германии практически устранены. Например, для завода по производству комплектующих для F-35 и крупнейшего в Европе завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии мы получили разрешения всего за несколько недель.

В Украине процесс пока идет медленнее. Однако в целом сотрудничество с министерством обороны и министерством промышленности Украины развивается хорошо. Кроме того, президент Украины активен в принятии решений и способствует движению вперед", - рассказал Паппергер.

"Мы решили создать предприятие с долей 51% в Rheinmetall, что раньше в Украине было невозможно - государственные предприятия должны были владеть контрольным пакетом. Но я сказал, что буду инвестировать только при наличии у нас контрольного пакета. Этот процесс занял несколько месяцев.

Но тем не менее, мы довольны сотрудничеством. Первым начал работать завод по ремонту техники, сейчас строится завод по производству боеприпасов, а третьим мы хотели бы построить завод для выпуска зенитных систем. Завод по производству боеприпасов начнет работать только в 2026 году. Как я уже говорил, у нас были задержки", - добавил глава немецкого оборонного концерна.

На вопрос, как война влияет на производственные процессы, он ответил: "Практически никак, мы же не на линии фронта. Основные боевые действия идут там. Да, бывают ракетные удары, вы это знаете лучше меня. Но к этому можно подготовиться. На само производство это не влияет".

Также у Паппергера спросили, будет ли Rheinmetall готов еще активнее инвестировать в Украину, если война закончится в этом году. "Мы держим свое слово. Наша стратегия - построить в Украине три завода, и это не зависит от того, будет война или нет", - ответил он.

Напомним:

В июне 2024 года "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.

В июле 2024 года Rheinmetall официально получил от Украины заказ на строительство завода боеприпасов.

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