Росіяни вдарили по сортувальному депо "Нової пошти" на Чернігівщині: які наслідки

В результаті ворожих ударів по Чернігівщині ввечері 15 жовтня було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення Нової пошти в Ніжині.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав.

Посилки, що були у відділенні, вціліли. Вантажі, які на момент удару були в депо, частково згоріли.

Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після ліквідації наслідків пожежі.

На місці працюють представники екстрених служб. Зараз триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.

"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам", - запевнили в компанії.

Нагадаємо:

Тиждень тому "Нова пошта" повідомляла, що посилки можуть доставляти із затримкою через нічну атаку ворога по енергосистемі країни.