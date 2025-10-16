Росіяни вдарили по сортувальному депо "Нової пошти" на Чернігівщині: які наслідки
В результаті ворожих ударів по Чернігівщині ввечері 15 жовтня було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення Нової пошти в Ніжині.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав.
Посилки, що були у відділенні, вціліли. Вантажі, які на момент удару були в депо, частково згоріли.
Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після ліквідації наслідків пожежі.
На місці працюють представники екстрених служб. Зараз триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.
"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам", - запевнили в компанії.
Нагадаємо:
Тиждень тому "Нова пошта" повідомляла, що посилки можуть доставляти із затримкою через нічну атаку ворога по енергосистемі країни.