Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Росіяни вдарили по сортувальному депо "Нової пошти" на Чернігівщині: які наслідки

Віктор Волокіта — 16 жовтня, 14:20
Росіяни вдарили по сортувальному депо Нової пошти на Чернігівщині: які наслідки
Нова пошта

В результаті ворожих ударів по Чернігівщині ввечері 15 жовтня було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення Нової пошти в Ніжині.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав.

Посилки, що були у відділенні, вціліли. Вантажі, які на момент удару були в депо, частково згоріли.

Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після ліквідації наслідків пожежі.

На місці працюють представники екстрених служб. Зараз триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.

"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам", - запевнили в компанії.

Нагадаємо:

Тиждень тому "Нова пошта" повідомляла, що посилки можуть доставляти із затримкою через нічну атаку ворога по енергосистемі країни.

Нова пошта війна

війна

Росіяни вдарили по сортувальному депо "Нової пошти" на Чернігівщині: які наслідки
Росія атакувала газову інфраструктуру вшосте за місяць – "Нафтогаз"
В Україні зростає попит на зарядні станції та павербанки: як змінились ціни та що кажуть у владі

Останні новини