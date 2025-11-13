Росіяни атакували місто на Одещині: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Російська армія вночі 13 листопада атакувала ударними безпілотниками місто Арциз Одеської області, в результаті пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав.

На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції. Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо:

