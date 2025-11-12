Українська правда
другий щорічний захід про інвестиції

"Полтаваобленерго" оголосило про форс-мажор через ворожі обстріли

Альона Кириченко — 12 листопада, 13:10
Getty Images

АТ "Полтаваобленерго" повідомляє про виникнення форс-мажорних обставин 8 листопада (близько 5 години ранку) у зв'язку з військовими діями.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Через дані обставини, у Товариства стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості, що в свою чергу унеможливило у встановлений термін та відповідно до встановлених стандартів якості виконання Товариством зобов'язань згідно з чинними договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії", – інформує компанія.

АТ "Полтаваобленерго" повідомляє, що через зазначене термін виконання зобов'язань оператора системи розподілу електричної енергії був відкладеним та надалі відкладається до усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж.

Нагадаємо:

8 листопада ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

обленерго війна

війна

