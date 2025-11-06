Удар РФ знеструмив 8 шахт на Дніпропетровщині: під землею перебували 2595 гірників

На Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт внаслідок чергової російської атаки.

Про це повідомляє Міненерго.

Під час удару під землею перебували 2595 гірників.

Як йдеться в повідомленні, рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

"Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла - залишити українців без світла і тепла взимку", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Нагадаємо:

5 листопада на Донеччині зазнали уражень об'єкти вугільних підприємств внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами.

Були пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства зупинилися.