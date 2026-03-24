Незаконний видобуток вугілля під виглядом георозвідки: фігуранти справи отримали підозри

На Донеччині керівник приватної компанії організував незаконну діяльність на території шахти у Новодонецькій громаді.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що замість геологічного вивчення корисних копалин, він використовував земельну ділянку для видобутку кам'яного вугілля.

У грудні 2024 року організатор діяльності для маскування протиправної діяльності залучив спільників та уклав фіктивний договір підряду з іншим підприємством на проведення гірничих робіт у селі Курицине Краматорського району.

З грудня 2025 року по лютий 2026 року учасники схеми налагодили незаконне підняття на поверхню кам'яного вугілля через вентиляційний шурф шахти, який не призначений для таких робіт.

Роботи на місці координував заступник організатора, а директор і головний інженер підрядного підприємства забезпечили незаконний видобуток технікою та працівниками. Вугілля вивозили на майданчик у Дніпропетровській області, де його надалі продавали.

Учасників схеми викрили у березні 2026 року. За попередніми даними, вони видобули близько 230 тонн вугілля, спричинивши державі збитки на понад 900 тис грн. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Чотирьом посадовцям повідомлено про підозру. Їм інкриміновано незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

