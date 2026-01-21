Недобросовісного постачальника "Центренерго" змусили повернути 114 мільйонів гривень

Понад 114 мільйонів гривень повернуто державі у справі про закупівлю вугілля для "Центренерго".

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора у межах кримінального провадження забезпечили повернення до державного бюджету понад 114 млн грн, сплачених авансом за вугілля для ПАТ "Центренерго", – говориться у повідомленні.

Досудове розслідування розпочато 17 жовтня 2025 року за матеріалами СБУ.

За даними слідства, у 2024 році "Центренерго" уклало договори з кількома приватними компаніями на постачання вугілля на понад 380 млн грн.

Умовами передбачалась оплата після фактичної поставки, однак кошти були перераховані авансом, тоді як значна частина продукції не була поставлена.

"У результаті вжитих прокурорами заходів один із постачальників добровільно повернув 114,2 млн грн, отриманих без підтвердження фактичного постачання", – повідомляє прокуратура.

Окремо перевіряються договори ще з двома компаніями, яким перераховано понад 260 млн грн попередньої оплати. За попередніми даними, зобов'язання виконані не в повному обсязі, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Господарський суд міста Києва зобов'язав одну з найбільших енергетичних компаній країни, державне ПАТ "Центренерго" сплатити Державному агентству резерву України 10,98 млн грн відсотків за користування резервним вугіллям.

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Енерго ресурс груп" заплатити державному "Центренерго" 239,41 млн грн за непоставлене вугілля.

ПАТ "Центренерго" видало приватній фірмі 132 млн грн передоплати за договором на постачання вугілля. Фірма не виконала зобов'язання, і гроші не повернула.