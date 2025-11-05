На Донеччині зупинилися вугільні підприємства після російської атаки авіабомбами

На Донеччині зазнали уражень об'єкти вугільних підприємств внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", - зазначила Світлана Гринчук.

Нагадаємо:

Росіяни 25 жовтня атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Це була 7 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.