Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Ukraine 1st Прогресивний захід

На Донеччині зупинилися вугільні підприємства після російської атаки авіабомбами

Віктор Волокіта — 5 листопада, 15:35
На Донеччині зупинилися вугільні підприємства після російської атаки авіабомбами
Ілюстративне фото
Getty Images

На Донеччині зазнали уражень об'єкти вугільних підприємств внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", - зазначила Світлана Гринчук.

Нагадаємо:

Росіяни 25 жовтня атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Це була 7 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.

вугілля війна Росія

війна

У Міненерго розповіли, як енергооб'єкти України захищені від влучань дронів
Міжнародний реєстр збитків відкрив для України нову категорію заяв
На Донеччині зупинилися вугільні підприємства після російської атаки авіабомбами

Останні новини